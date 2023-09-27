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TFF'den Olimpiyat Stadı açıklaması! Sözleşme feshedildi

TFF'den Olimpiyat Stadı açıklaması! Sözleşme feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zeminin bakımını üstlenen firmayla sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

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TFF, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir."

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