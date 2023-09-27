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İstanbul'da kuyumcunun yaptığına bak! Herkes hem şaşkın hem kızgın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kuyumcunun yaptığına bak! Herkes hem şaşkın hem kızgın

Bahçelievler’de 40 yıllık esnaf olan bir kuyumcunun vatandaşlardan ve çevre esnaftan topladığı ve kendisine emanet olarak bulunan yüzbinlerce lira değerinde altın ve parayla ortadan kaybolduğu iddia edildi. M.A isimli kuyumcudan altınlarını almaya gelen vatandaşlar kuyumcunun kapalı olmasından şüphelendi.

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Yaklaşık 4 gündür kapalı olan esnaf telefonla arayan vatandaşlara cenazeleri olduğunu kısa süre içerisinde dükkanı açacağını söyledi. Ancak kuyumcu bir türlü açılmadı. Haberin duyulması üzerine kuyumcuda altını ve parası olan çok sayıda kişi kuyumcu önüne geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise vatandaşları şikayetçi olmaları için polis merkezine yönlendiriyor.

Bize cenazem var dükkanı açacağız dedi ama gelmedi

Kuyumcu sahibi ile telefonda görüştüğünü belirten Özcan Şan “Biz 5 bin dolarımızı oraya emanet olarak bırakmıştık. Burada çok sayıda esnaf mağdurdur. 40 senelik bir esnaf burada son 4 gündür yok bize cenazesinin olduğunu söyledi. Söz de bugün açılacaktı ama açmadı. Sabah konuştuk birkaç güne geleceğiz herkesin hakkını vereceğiz dedi. Bir kere aradım ama telefonumu açtı. Henüz şikayetçi olmadık ama olacağız” diye konuştu.

Altınlarını kuyumcuya emanet olarak bırakan bir vatandaş ise “Ben gece gündüz çalıştım kendime altınlar yapmıştım ama adam altınlarımı alıp kaçtı. Biz kuyumcunun yanında emanet olarak bırakıyordum. Toplam 10’a yakın altınım gitti. Şimdi gidip kendisinden şikayetçi olacağım” dedi.

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