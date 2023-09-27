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İlkokulda bıçaklı saldırgan dehşeti! 4 öğretmeni yaralayan zanlıyı öğretmenler etkisiz hale getirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İlkokulda bıçaklı saldırgan dehşeti! 4 öğretmeni yaralayan zanlıyı öğretmenler etkisiz hale getirdi

Eskişehir bir ilkokulun bahçesine giren bıçaklı saldırgan bahçedeki öğretmenler tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırgan 4 öğretmeni yaraladı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Ihlamurkent Mahallesi’nde bulunan Dr. Safa Halaç Özel Eğitim İlkokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs esnasında okul bahçesine eli bıçaklı bir şahıs girdi.

Durumu gören öğretmenler, şahsa öğrencilere yaklaşmasına fırsat vermeden müdahale etti. Öğretmenler ile bıçaklı şahıs arasında yaşanan arbedede 4 öğretmen vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Olay büyümeden engellendi. Öğretmenlerin darp raporu almak üzere hastaneye gittiği öğrenilirken, şahıs olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

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