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Galata Köprüsü'nde yangın paniği

Galata Köprüsü'nde yangın paniği

Galata Köprüsü'nde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Beyoğlu'nda bulunan köprünün alt kısmındaki bir restoranın mutfağından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Köprü üstündeki bazı kişilerin çıkan yangına ve dumana aldırış etmeden balık tutmaya devam ettikleri görüldü.

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