BIST 8.251
DOLAR 27,31
EURO 28,74
ALTIN 1.656,89
HABER /  DÜNYA

Bulgaristan arızalı eski S-300 füzelerini Ukrayna'ya veriyor

Bulgaristan arızalı eski S-300 füzelerini Ukrayna'ya veriyor

Bulgaristan Parlamentosu, ülke ordusunun elinde bulunan eski Rus yapımı “defolu” S-300 füzelerinin Ukrayna’ya verilmesi kararı aldı.

Abone ol

Bulgaristan ulusal radyosu BNR'nin haberine göre Parlamento, eski Rus yapımı S-300 füzelerinin Ukrayna’ya verilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

İktidar koalisyonunu oluşturan, NATO ve AB yanlısı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi (GERB), Değişime Devam (PP) ve Demokratik Bulgaristan (DB) partileri ile koalisyona katılmayan, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, tasarıya destek verdi.

Rusya yanlısı, eski Komünist Partinin çizgisinde siyaset yürüten muhalif Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), tasarıya tepki göstererek oylama öncesi oturumu terk etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta Moskova’yı destekleyen popülist Yeniden Doğuş Partisi de karara karşı çıktı.

Muhalefet partileri, oturumun açık olan ilk bölümünde Savunma Bakanı Todor Tagarev’in istifasını istedi.

BSP milletvekilleri Atanas Zafirov, “Şimdi sözde ‘defolu’ oldukları gerekçesiyle S-300 füzelerimizi veriyoruz. Sonra ‘roketlerimiz kalmadı’ diye tüm S-300 sistemlerimizi de vereceğiz.” dedi.

"Onarımı imkansız"

Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov, açıklamasında, “Elimizdeki imkanlar ile onarımı olanaksız olan füzeler, S-300 mevcudumuzun yüzde 3-5’ini oluşturuyor." diye konuştu.

Eftimov, hibe edilecek füzelerin eksikliğinin Bulgaristan’ın güvenliğini olumsuz etkilemeyeceğine işaret ederek "Bu füzeleri sadece Rusya onarabilirdi. Savaştan dolayı bu artık imkansız. Defolu füzelerin saklanması askeri personelimize tehdit oluşturabilir.” ifadesini kullandı.

Bulgaristan daha önce de Kiev’e eski ancak hiç kullanılmamış 100 zırhlı araç ve mühimmat vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK, Samsunspor maçına hazırlanıyor
Gaziantep FK, Samsunspor maçına hazırlanıyor
Atina Ankara'dan 3 şey istiyor! Karşılığında vize için devreye girmeye hazır!
Atina Ankara'dan 3 şey istiyor! Karşılığında vize için devreye girmeye hazır!
Barolardan 'avukata şiddet' protestosu
Barolardan 'avukata şiddet' protestosu
2025 ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahiplerini belirlendi
2025 ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahiplerini belirlendi
Pınar Damar cinayetinde Adli Tıp'tan kan donduran rapor! Mahkeme başkanı okudu
Pınar Damar cinayetinde Adli Tıp'tan kan donduran rapor! Mahkeme başkanı okudu
Çanakkale'de 6 noktada orman yangını çıktı!
Çanakkale'de 6 noktada orman yangını çıktı!
Karabağ'daki sözde Ermeni rejimin eski devlet bakanı Vardanyan gözaltına alındı
Karabağ'daki sözde Ermeni rejimin eski devlet bakanı Vardanyan gözaltına alındı
İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu
İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu
Ümit Özdağ'dan olay İyi Parti iddiası! Meral Akşener AK Parti ile ittifak mı yapacak?
Ümit Özdağ'dan olay İyi Parti iddiası! Meral Akşener AK Parti ile ittifak mı yapacak?
PM toplantısında ne konuşuldu? Kemal KIıçdaroğlu'ndan 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri
PM toplantısında ne konuşuldu? Kemal KIıçdaroğlu'ndan 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri
Rusya'dan Macron'un 'Azerbaycan'ın suç ortağı' iddiasına cevap
Rusya'dan Macron'un 'Azerbaycan'ın suç ortağı' iddiasına cevap
TEKNOFEST İzmir başladı binlerce kişi akın etti! Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak
TEKNOFEST İzmir başladı binlerce kişi akın etti! Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak