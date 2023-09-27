İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu

İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak ilaçlara yönelik 3 ilçede 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve çok sayıda medikal malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da polise ekipleri, yasadışı yollarla Güney Kore'den Türkiye'ye getirilen kaçak ilaçların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Bu kapsamda ekipler, Bağcılar, Şişli ve Sarıyer'deki 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan toplam 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.



Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen sahte ilaç ve diğer malzemeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına sergilendi.