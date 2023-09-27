TEKNOFEST İzmir başladı binlerce kişi akın etti! Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir ayağı, SOLOTÜRK ve jandarma helikopterlerinin gösteri uçuşlarıyla başladı. Festivale ilginin oldukça yoğun olduğu görüldü. Açılışta konuşan Selçuk Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak" ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında "Bu yıl 337 bin takım 1 milyon yarışmacıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza attık" ifadelerini kullandı.

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'in resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, törende açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, İzmir'de "dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon festivali" olan TEKNOFEST'te gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her genci ülkenin tarihine, kültürüne ve geleceğine katkıda bulunan birer yıldız olarak gördüğünü anlatan Bayraktar, "Sizleri burada görmekten dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. İzmir sadece doğal güzellikleri ile değil, aynı zamanda tarihimizdeki kritik önemiyle de özeldir. İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaştığı, Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin yandığı yerdir. Bu vesileyle bağımsızlık savaşımızı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki değişimi ve devinimi yüksek teknolojinin sürüklediğine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Girişim ekosisteminin maalesef işe başlarken ilk cümlesi, 'insanlığın faydası' değil de daha çok kazanmaktır. İnsanoğlu yüksek teknolojinin hızlı ve kuralsız deviniminin sosyal etkilerine yetişmekte zorlanıyor. Kovid salgınında dünyanın temel düzeyde teknolojiye sahip solunum cihazı üretmekte ne kadar yetersiz kaldığını hepimiz gördük. O süreçte dünya bu basit ama ölümcül yetersizliği uzun süre sorguladı."

Bayraktar, bu konudaki tartışmaların uzun süre devam ettiğini belirterek, "Bizler teknolojiyi kadim medeniyetimizin iyilik, adalet ve merhametiyle harmanlayarak insanlığa nefes olabilmek için çaba gösterdik." diye konuştu.

Geliştirilen solunum cihazlarıyla halklara, mazlumlara ve insanlığa nefes olmaya çalıştıklarının altını çizen Bayraktar, insanlık için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi.

Bayraktar, bilginin sınırlarını genişletmenin yaşamın derinliklerini anlamaya yardımcı olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"TEKNOFEST dev bir dip dalgası olarak geliyor, dünyanın daha önce şahit olmadığı zihinsel bir devrime imza atıyor. Teknoloji yarışmalarına başvuran milyonlarca gencimiz inşallah tüm dünyaya nam salmış SİHA'larımız gibi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarında da bayrağı çok daha yükseğe taşıyacak."

Milli teknoloji ile dünyaya örnek olduklarını aktaran Bayraktar, "Türkiye araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve her alanda kalkınıyor. Gençlerimiz sanayiyi yüksek teknolojiyle, yapay zekayla harmanlayarak yeni alanlar oluşturuyor. İşte bu yeni alanlara, değişen dünyaya ruh verecek olan bizleriz." dedi.

Bakan Kacır'dan açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen festivallerde 3 buçuk milyon ziyaretçinin ağırlandığını söyledi. Ziyaretçilere seslenen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Her birinizi sevgi ile selamlıyorum. İzmir'de bulunmaktan, İzmir'in Teknofefst'e ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyuyorum. Tahsin bey ilk kurşunu sıkmıştır. Bu ilk kurşun bağımsızlık ateşinin sembolü olmuştur. 9 Eylül sabahında İzmir'in kurtuluşu, öldü denilen Türk milletinin yeniden doğuşunun nişanesi olmuştur. Oyun kurucu olarak bir dünya devletidir Türkiye. Bilimde ve teknolojide çığır açmaktadır. Mavi sulara hatta uzaya Türk'ün damgası vuruluyor. Anadolu'nun özgüvenini yeniden kazandığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle geride bıraktığımız son 20 yılda Anadolu topraklarındaki saklı cevherleri çıkarmak için uğraştık. Dünyada oyun kurucu Türkiye'yi inşa ediyoruz. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Zor kararları güçlü iradeler verir. Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade ile yolumuza devam ediyoruz. Tüm dünyayı Türk'ün rüzgarı saracak. Milli teknoloji hamlesi küresel teknoloji tekellerine esaslı hamledir.

Kimilerinin gıpta kimilerinin kıskançlıkla izlediği bir Türk gençliği geliyor. Bize düşen TEKNOFEST gençliğinin önünü açmaktır. Bu yıl 337 bin takım 1 milyon yarışmacıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza attık. İstanbul ve Ankara'da toplam 3 buçuk milyon ziyaretçi ağırladık TEKNOFEST kuşağını her daim himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm paydaşlarımıza, özellikle TSK'ya huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

Festivalde, Kızılelma, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2, Cezeri, Hürjet, Altay tankı ilgi odağı oldu. Program kapsamında F16 ve Solo Türk uçuşları başladı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olan TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı kategorilerde düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak.

TEKNOFEST'te Roket, Model Uydu, Ulaşımda Yapay Zeka, Biyoteknoloji İnovasyon, Sanayide Dijital Teknolojiler, Uçan Araba Tasarım, Eğitim Teknolojileri, Robotaksi Binek Otonom, Tarım Teknolojileri ve Robotik Yarışmaları gibi 41 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.