Düğüne 7 gün kala feci şekilde can veren genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da nişanlısıyla düğün alışverişinden sonra ev bakmaya giderken otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu düğünlerine 7 gün kala nişanlısı Yasin Altınkaynak birlikte hayatını kaybeden Betül Şalvarcıoğlu memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaza, dün sabah saat 04.30 sıralarında Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu (26) ile birlikte düğün alışverişini yaptıktan sonra geceyi arkadaşının evinde geçiren Yasin Altınkaynak (27), sabah erken saatlerde evden çıkarak nişanlısıyla birlikte kendilerine ev bakmak için otomobille hareket etti.

Bursa-İzmir yolunda seyreden Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki 16 YA 165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Y.A. yönetimindeki 45 ADU 021 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Betül Şalvarcıoğlu’nun cenazesi memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi. Şalvarcıoğlu'nun cenzesi öğlen namazını müteakiben Kışla Mahallesi İnallı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.