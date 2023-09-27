16 yaşındaki Elif beş gündür kayıp

Mersin'de koruma altına olduğu yurttan beş gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, her yerde aranıyor.

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Kent merkezinde koruma altında olduğu yurttan beş gün önce ayrılan Elif Özarıkan’dan bir daha haber alınamadı. Anne ve babası ayrı yaşayan Özarıkan için yurt görevlileri polise başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Elif’in Tarsus’ta oturan dayısı Sezer Dadak, “Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Devletimizden ve duyarlı halkımızdan yardım istiyoruz” dedi.