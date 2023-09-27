BIST 8.236
DOLAR 27,31
EURO 28,74
ALTIN 1.656,86
HABER /  GÜNCEL

16 yaşındaki Elif beş gündür kayıp

16 yaşındaki Elif beş gündür kayıp

Mersin'de koruma altına olduğu yurttan beş gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Özarıkan, her yerde aranıyor.

Abone ol

Kent merkezinde koruma altında olduğu yurttan beş gün önce ayrılan Elif Özarıkan’dan bir daha haber alınamadı. Anne ve babası ayrı yaşayan Özarıkan için yurt görevlileri polise başvurdu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı.

Elif’in Tarsus’ta oturan dayısı Sezer Dadak, “Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Devletimizden ve duyarlı halkımızdan yardım istiyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmenlik kanununa kısmi iptal: AYM gerekçeli kararı açıkladı
Öğretmenlik kanununa kısmi iptal: AYM gerekçeli kararı açıkladı
Bursa'da kavgada 15 yerinden bıçaklanan adam can verdi!
Bursa'da kavgada 15 yerinden bıçaklanan adam can verdi!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yakışmayan bir mağlubiyet oldu!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yakışmayan bir mağlubiyet oldu!
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı çok kuvvetli olacak
Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı çok kuvvetli olacak
Dışişleri Bakanlığından Hankendi'de hayatını kaybedenler için taziye!
Dışişleri Bakanlığından Hankendi'de hayatını kaybedenler için taziye!
Kuzey Kore, o ABD'li askeri sınır dışı etme kararı aldı!
Kuzey Kore, o ABD'li askeri sınır dışı etme kararı aldı!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermenistan kukla bir ülke!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ermenistan kukla bir ülke!
BBP lideri Destici'den hükümete emekli maaşlarını iyileştirme çağrısı
BBP lideri Destici'den hükümete emekli maaşlarını iyileştirme çağrısı
Mardin'de polisten kaçan tırın sürücüsü yakalandı!
Mardin'de polisten kaçan tırın sürücüsü yakalandı!
Halkbank, olimpiyat MVP'si Ngapeth ile sözleşme imzaladı
Halkbank, olimpiyat MVP'si Ngapeth ile sözleşme imzaladı