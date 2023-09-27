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Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı çok kuvvetli olacak

Yarına dikkat! Meteoroloji uyardı çok kuvvetli olacak

Trakya ile İstanbul'un batı kesimleri için uyarı geldi. Yarın kuvvetli sağanak bekleniyor aman dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde yarın görülecek gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde, öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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