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İnternetten tanıştığı kişinin evine gitti sonrasında olanlar oldu!

İnternetten tanıştığı kişinin evine gitti sonrasında olanlar oldu!

İSTANBUL Bakırköy’de internetten tanıştığı ve evine çağırdığı kişinin 50 bin TL’sini gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Olay, 20 Eylül saat 16.20 sıralarında Bakırköy ilçesine bağlı Cevizlik Mahallesinde bulunan bir adreste meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.C.A isimli bir kişi, bankadan 50 bin TL para çekip internet üzerinden tanıştığı Ceren Ç.'nin (28) evine gitti.

Ödeme yapacakken...

Y.C.A., evde Hüseyin D. (21) isimli bir şahsın daha bulunduğunu fark etti. Genç, birliktelik karşılığında 3 bin TL ödeme yapacağı esnada şahıslar Y.C.A’nın yanında bulunan 50 bin TL’nin tamamını zorla alıp kendisini de evden zorla çıkardı.

Y.C.A’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Transseksüel oldukları öğrenilen şahıslar, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen iki kişiden Hüseyin D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Ceren Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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