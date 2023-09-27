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Rusya, İngiliz vatandaşı 23 kişiye yönelik yaptırım kararı aldı!

Rusya, İngiliz vatandaşı 23 kişiye yönelik yaptırım kararı aldı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya karşıtı politikaları nedeniyle askeri-siyasi, medya ve bilim camiasını temsil eden 23 İngiliz vatandaşına yönelik yaptırım kararı alındığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Londra'nın kişisel yaptırım mekanizmasını kullanarak ve Kiev yönetimine kapsamlı destek sağlayarak Rusya karşıtı bir politika uyguladığı belirtildi.

Bu durumla bağlantılı olarak İngiltere'ye yönelik Rusya'ya giriş yasağı listesinin genişletilmesine karar verildiği kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin askeri-siyasi, medya ve bilim camiasını temsil eden 23 İngiliz vatandaşına Rusya'ya giriş yasağı konulduğu bildirildi.

Açıklamada, Rusya'ya giriş yasağı getirilenler arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensuplarının eğitimini denetleyen İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin, Londra'nın Ukrayna politikasına yön veren isimlerden İngiltere Ortak İstihbarat Komitesi (JIC) Başkanı Madeleine Alessandri'nin isimlerinin de yer aldığı aktarıldı.

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