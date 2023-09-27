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Buika, İstanbul Zorlu PSM'de konser verdi

Buika, İstanbul Zorlu PSM'de konser verdi

Grammy ödüllü ünlü sanatçı Buika, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

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İspanyolca aşk şarkılarıyla tanınan sanatçı Piu Entertainment ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) iş birliğinde Zorlu PSM'de iki konser verdi.

Buika flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve caz müziğin harmanlandığı eserlerden oluşan bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sundu.

Sanatçı, "El Ultimo Trago" albümü ile 2010 Latin Grammy Ödüllerinde En İyi Geleneksel Tropik Albüm ödülüne değer görüldü.

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