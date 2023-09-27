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Kaybolan kardeşler bakın nerede bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kaybolan kardeşler bakın nerede bulundu

 Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 2 çoban kardeş bulundu. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İlçeye bağlı Armutlu köyünde çobanlık yapan Reşat ve Kadir Koca kardeşlerden dün haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda iki kardeş, ilçeye bağlı Kalebaş köyünde sağ olarak bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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