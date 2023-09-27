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Ermenistan Karabağ'dan gelen Ermeni sayısını açıkladı

Ermenistan Karabağ'dan gelen Ermeni sayısını açıkladı

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından 42 bin 500 Ermeni Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan’a geldi.

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Azerbaycan’ın Karabağ’daki yasadışı silahlı Ermeni gruplara karşı başlattığı operasyonun tamamlanmasının ardından bölgedeki Ermeniler gönüllü olarak yaşadıkları alanları terk ediyor.

Ermenistan tarafından bugün yapılan açıklamada, şu ana kadar 42 bin 500 Ermeni’nin Karabağ’dan ayrıldığı kaydedildi. Bölgeden ayrılan Ermenilerin, Karabağ’dan Ermenistan’a giden yolda uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplarına karşı başlattığı terörle mücadele operasyonunun sona ermesinin ardından masaya oturmak zorunda kalan Ermeni tarafı, silah bırakmayı ve silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etmişti.

Operasyonun ardından Azerbaycan yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını belirtmesine rağmen bazı Ermeniler kendi istekleriyle bölgeyi terk etmeye başlamıştı. Azerbaycan, yasadışı Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra, bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu Pazar günü açarak Ermenilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamıştı.

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