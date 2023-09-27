Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in son sırasında yer alan Samsunspor, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevine son verdi.

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren Şampiyonluğumuzun mimarlarından Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile bugün yapılan görüşmelerin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kıymetli Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.