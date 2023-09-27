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Erzurum'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı!

Erzurum'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı!

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet ile askeri mahrem ve sivil yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.G, E.Y, F.Ş. ile S.İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. ve E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden M.G'nin kamuda öğretmenlik yaptığı belirtildi.

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