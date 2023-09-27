Fahrettin Koca açıkladı, vaka sayıları artıyor! Korona yasakları geri mi geliyor? Yeni aşı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Eris varyantı nedeniyle son dönemde hasta sayısının arttığına dikkat çekerek, ''Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor, hafif seyrediyor.'' dedi. Kısıtlama ve kapanmanın söz konusu olmadığını belirten Koca, Eris varyantı için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmediklerini de söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de de görülen Eris varyantıyla ilgili son dönemde hasta sayısının arttığını belirten Bakan Koca, ''Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Covid-19 nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüş durumda.'' dedi.

Eris için yeni tedbirlere gerek yok

Paniğe gerek olmadığını söyleyen Koca, ''Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok.'' diye konuştu.

Aşı baskısına boyun eğmeyeceğiz

Aşılama ile ilgili de konuşan Sağlık Bakanı, ''Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez.'' ifadesini kullandı.

Eris varyantı için yeni aşılama yapılacak mı?

''Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız.'' diyen Koca, ''Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net. Başka bir önerimiz de yok, yeni bir aşı programımız da yok. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok.'' şeklinde konuştu.