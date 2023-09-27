CHP 57'nci kurultayına hazırlanıyor!

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek 38. Olağan Kurultay hazırlıklarına başladı.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin geçtiğimiz günlerde başlayan il kongreleri takvimi devam ediyor.

Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

CHP'de şu ana kadar Ankara ve İzmir başta olmak üzere, 34 il başkanı seçildi. Partinin İstanbul İl Kongresi ise 8 Ekim Pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

CHP'de İstanbul il başkanlığı için eski başkanlardan Cemal Canpolat ile "değişimciler"in adayı olduğu belirtilen Özgür Çelik yarışacak.

İstanbul, 196 kurultay delegesi ile büyük kurultay için önemli konumda bulunuyor.

Bugüne kadar 56 kurultay yapıldı

İlk kurultayı Sivas Kongresi kabul edilen CHP'de bugüne kadar 37 olağan ve 19 olağanüstü kurultay gerçekleştirildi.

Partinin 15 Ekim 1927'de yapılan ikinci kurultayı, Atatürk'ün "Büyük Nutuk"u okuduğu kurultay olarak tarihteki yerini aldı.

Kurultay kapsamında, 15-20 Ekim arasında toplam 36 saat 33 dakika konuşma yapan Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın tüm dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını belgelere dayanarak anlattı.

"Gençliğe Hitabe" bölümüyle sona eren kurultayda, "Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik", partinin dört temel ilkesi olarak belirlendi.

CHP'nin ilkelerine, 10 Mayıs 1931'de yapılan üçüncü olağan kurultayda, "Devletçilik ve Devrimcilik" eklendi. Böylelikle, partinin amblemi olacak "altı ok"un felsefesini oluşturan altı ilkenin, parti programına ve tüzüğüne giriş süreci tamamlandı.

CHP'nin 9 Mayıs 1935'teki dördüncü olağan kurultayı, Atatürk'ün katıldığı son kurultay oldu.

İnönü, görevi 33 yıl sürdürdü

Parti, ilk olağanüstü kurultayını, Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı. Genel başkanlığa seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

İnönü'nün istifasının ardından partinin başına, 14 Mayıs 1972'de yapılan 6. Olağanüstü Kurultay'da Bülent Ecevit geçti. 24 Mayıs 1979'daki 24. Olağan Kurultay ise CHP'nin "Ecevitli" son kurultayı oldu.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra, 30 Ekim 1980 tarihli dilekçesiyle genel başkanlıktan ayrıldığını açıklayan Ecevit, bir daha CHP'ye dönmedi.

Darbenin ardından kapatılan parti, 9 Eylül 1992'de yapılan kurultay sonrası genel başkanlığa seçilen Deniz Baykal ile tekrar siyaset sahnesinde yerini aldı.

CHP'de, Hikmet Çetin ve Altan Öymen de genel başkanlık koltuğuna oturan isimler oldu.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçildi

Deniz Baykal'ın istifası sonrası 2010'daki 33. Olağan Kurultay'dan bu yana genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü CHP'de, bugüne kadar 7 genel başkan görev yapmış oldu.

11 yıldan bu yana genel başkanlık görevini yürüten Kılıçdaroğlu, son olarak geçen yıl 25-26 Temmuz'da Ankara'da yapılan 37. Olağan Kurultay'da tek aday gösterilerek, yeniden genel başkanlığa seçildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın tarihi ise dün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında 4-5 Kasım olarak belirlendi.

Karar sonrası parti genel müdürlüğü tarafından hazırlıklarına başlanan kurultay için Ankara Spor Salonu'nun kiralanması düşünülüyor. Delegeler için kalacak yer ayarlanması, salon süslemesi, ses sistemi hazırlıkları da sürüyor.

69 delegenin imzası gerekiyor

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.

Partide de şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen adaylığını açıkladı. Ancak CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. 1370 kurultay delegesi olan partide genel başkanlık için 69 delegenin imzasının divana sunulması şartı bulunuyor.

Kendisi adaylığını açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi beklenirken, Özgür Özel'in de bu sayıya ulaşacağı belirtiliyor.

Kasım sonunda yeniden kurultay

Öte yandan CHP'nin yeni tüzük ve parti programı yazımı ise sürüyor. CHP'de 38. Olağan Kurultay'dan iki hafta sonra da tüzük kurultayı yapılması bekleniyor.

Tüzük kurultayında, parti tüzüğünün çağdaş hale getirilmesine yönelik değişiklikler ele alınacak.

Bu kapsamda, Avrupa'daki sol partilerin tüzükleri mercek altına alındı.

Bunun yanında, Türkiye'deki diğer partilerin tüzükleri de inceleniyor. Yeni tüzükte milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, milletvekillerine dönem sınırı getirilmesi, 60 olan PM üyesi sayısının artırılması gibi değişiklikler bekleniyor.