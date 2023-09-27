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Helikopterler milli gemilere yerli teknoloji yardımıyla inecek!

Helikopterler milli gemilere yerli teknoloji yardımıyla inecek!

Türk savunma sanayisinin ülkenin özgün platformlarına kazandırdığı yerli çözümlere Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi eklendi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk savunma sanayisi ürünlerindeki yurt dışı bağımlılığını en aza indirmek için yürütülen çabaların birinden daha önemli kazanımlar elde edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi için yerlileştirme faaliyeti yürütüldü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında Mayıs 2021'de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Altınay Savunma Teknolojileri arasında imzalanan Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi Yerlileştirme ve Tedariki Projesi'nde son aşamaya geçildi.

Nisan ayında tersaneye teslimatı gerçekleştirilen Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi'nin ilk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinde kurulumu ve entegrasyonu İstanbul Tersane Komutanlığı desteğiyle yapıldı. Sistemin liman kabul testleri de SSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve STM temsilcilerinin eşliğinde tamamlandı.

Altınay Savunma Teknolojileri ve STM tarafından ağustos ayı içinde "İlk Çalıştırmaya Hazırlık Testleri" gerçekleştirildi. Bu testler kapsamında sistem gemi üzerinde ilk kez çalıştırıldı ve tüm fonksiyonlar detaylı bir şekilde doğrulandı.

"İlk Çalıştırmaya Hazırlık Testleri" sonrasında SH-70 Sea Hawk helikopterinin yaklaşmasıyla ilk helikopterli testler yapıldı. Sistem başarılı bir şekilde SH-70 helikopterinin konumunu saptadı ve Helikopter Yakalama Aracı ile helikopteri takip etti.

"Liman Kabul Testleri" sırasında sistemin tüm fonksiyonları test edildi ve doğrulandı. Testler sonucunda yerli olarak geliştirilen sistemin SH-70 Sea Hawk helikopterini indirmek için hazır olduğu ispatlandı. Testlerin son aşamasında SH-70 Sea Hawk helikopteri gemiye yanaşacak ve sistemin sağladığı görsel iniş desteğiyle güverte üzerine inecek. Helikopter daha sonra sistem tarafından emniyete alınıp hangara transfer edilecek.

Helikopterler emin ellerde

Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, helikopterlerin gemiye güvenle inmesini, sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlara sahip bulunuyor.

Kamera ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde, görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel kontrol noktasından süreci yürütebiliyor.

"Rekor sürede" göreve hazır hale getirilen sistem, envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak, milli gemilerdeki yerlilik oranını artıracak, savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak.

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