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Azerbaycan açıkladı: Karabağ'daki operasyonda 192 şehit

Azerbaycan açıkladı: Karabağ'daki operasyonda 192 şehit

Azerbaycan, Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunda 192 askerinin şehit olduğunu ve 511 askeri personel ve 1 sivilin de yaralandığını açıkladı.

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Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, antiterör operasyonunda Savunma Bakanlığı'ndan 180, İçişleri Bakanlığı'ndan 12 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

Şehit düşen 11 askerin kimliklerinin adli tıp uzmanlarının yapacağı genetik inceleme sonrasında belirleneceği aktarılan açıklamada, operasyonda 511 askerin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyon süresince Ermenistan ordusunun ateşi sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 1 sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

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