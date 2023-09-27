Akran zorbalığı skandalı! Cinsel içerikli film izletip 15 gün boyunca...

İzmir'in Konak ilçesinin Tepecik semtinde yaşananlar bir anda gündeme oturdu. Yaşları henüz 9 ile 13 yaş arasında değişen ve kızlardan oluşan bir grup, yaşıtları olan A.'yı 15 gün boyunca işkenceler yaparak kayıt altına aldı.

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İzmir'de yaşları henüz 9 ile 13 yaş arasında değişen bir grup küçük kızın, yaşıtları olan A.'ya yaptıkları infial yarattı. Küçük kıza, zorla cinsel içerikli filmler izletip taytını, iç çamaşırını kesen ve saçlarını çekerek koparan akranları hakkında işlem başlatıldı. Söz konusu iddialar sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

"Hadi kız kıza sevişelim”

İddialara göre; yaşıtları A.'yı her defasında tehdit ederek evlerine davet eden bir grup kız arkadaş; cinsel içerikli film izlettirip, "Hadi kız kıza sevişelim” diyerek cinsel istismarda bulundular. Aynı zamanda A.'yı darp ettiler.

Çıplak fotoğrafları çekmişler

Akranları tarafından taytı, iç çamaşırı kesilen, saçları çekilerek koparılan, eğlence olsun diye havuza atılan, üzerine çamaşır suyu dökülen, uyuşturucu verilip çıplak fotoğrafları çekilen A'nın annesi isyan etti.

Oda Tv'ye konuşan acıllı anne "Ailelerin bir özür dilemeyi bile çok gördüğünü adalet söz konusu biz olunca nedense işlemediğini görüyorum. Bu acıya dayanamıyorum" dedi.

Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken, konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "13.09.2023 tarihinde gelen ihbarla inceleme başlatılmıştır. İncelemeler sonucunda mağdur kız çocuğuna yönelik danışmanlık, eğitim ve sağlık tedbir kararları, suça sürüklenen üç çocuk hakkında ise danışmanlık ve sağlık tedbir kararları alınması uygun görünmüştür" denildi.

Bakanlık, ayrıca söz konusu görüntülere de erişim engeli getirildiğini belirtti.