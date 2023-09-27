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Hakkari'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hakkari'de polis ekiplerinden kaçakçılık operasyonu! 6 kişi gözaltına alındı

Hakkari'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt ve çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimiz genelinde 16-26 Eylül tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 804 litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 650 adet gümrük kaçağı gözlük, 155 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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