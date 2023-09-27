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Esenyurt'ta hafriyatçılar grevlerine katılmayan meslektaşlarını tehdit edip darp ettiler!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta hafriyatçılar grevlerine katılmayan meslektaşlarını tehdit edip darp ettiler!

İstanbul Esenyurt'ta işlerinden zarara uğradıklarını iddia ederek greve başladı. Grevlerine katılmayan meslektaşlarını tehdit eden şahıslar daha sonra darp etti. O anlar kameralara yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Esenyurt ve çevresinde hafriyat işi yapan bir grup şahıs, nakliye şirketinden aldıkları ücretler mazota endekslenmediği için zarar ettiklerini iddia ederek grev yapmaya başladı.

Greve katılmayan meslektaşlarının yol üzerinde önünü kesen şahıslar, önce sürücüleri tehdit etti. Ardından ise caddenin ortasında araçlarından indirerek defalarca yumruk atarak darp etti.

Olaya çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale ederken yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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