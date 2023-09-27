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25 yaşındaki Alman vatandaşı tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
25 yaşındaki Alman vatandaşı tatil için geldiği Bartın'da Müslüman oldu!

Tatil için Bartın'a gelen 25 yaşındaki Alman vatandaşı genç kadın tatilde Müslüman oldu. İsmini Havva olarak değiştiren kadın Müslüman olduğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

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Müslüman olan arkadaşı ile birlikte tatil yaptığı Türkiye ve Bartın'da İslamiyet'e ilgi duyan 25 yaşındaki Alman Lina Boettcher, Müslüman olmaya karar verdi. Bartın Müftülüğüne başvuruda bulunan Boettcher, düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman olarak "Havva' ismini aldı.

Müftü Yardımcısı Hulusi Güner, Boettcher'i kutlayarak ihtida belgesi ve İslam'ın şartları hakkında bilgiler verdi. Kelimei şehadet getirirken duygusal anlar yaşayan ve Hava ismini alan genç kadın, müslüman olduktan sonra ise sevinç göz yaşı döktü.

İslamiyet ile şereflenmesinde vesile olan arkadaşına sarılarak Müslüman olmanın sevincini yaşayan Havva'nın bir süre daha Türkiye'de kalarak, İslamiyet'i daha iyi öğrenmek istediği belirtildi.

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