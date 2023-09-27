Bakan Ali Yerlikaya: 16 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi! 99 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

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İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyon, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere toplam 16 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 99 zehir taciri yakalandı.

"Her an enselerindeyiz"

Yerlikaya, il il ele geçirilen uyuşturucuları da açıklarken paylaşımına şu notu düştü:

"Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız sürecek! Aziz milletimiz bilsin ki: Her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız! Zehir tacirlerini adalete teslim etmeye kararlıyız."

İl il ele geçirilen uyuşturucuları açıkladı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 110 kg metamfetamin 250.000 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alındı.

#Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 7,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda: 1 kg esrar 0,4 kg metamfetamin 11,5 kg bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 32 kişi yakalandı.

#Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 12 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı. #Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi yakalandı.

#Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 kişi yakalandı.

#Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Afyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 1,5 kg esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. 23 kişi yakalandı.

#Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 10 kişi yakalandı.

#Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: 0,5 kg esrar, 0,5 kokain ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

#Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi yakalandı.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK AZİZ MİLLETİMİZ BİLSİN Kİ: HER AN ENSELERİNDEYİZ VE HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ ZEHİR TACİRLERİNİ ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ