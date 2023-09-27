BIST 8.289
DOLAR 27,30
EURO 28,87
ALTIN 1.666,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Genç kız ve arkadaşlarını ölüm ayırdı! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Genç kız ve arkadaşlarını ölüm ayırdı! Kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya yuvarlandı

Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Önerler Mahallesi Kirazlı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Kübra Özen (20) idaresindeki 34 VY 5332 plakalı otomobil, çakıl yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya savruldu.

Kazada ters dönen aracın altında kalan sürücü Kübra Özen, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan Bora İ. ve Beyza Ş. de yaralandı.

Yaralı iki genç, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de, kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek uyardı! Halen zorlu bir süreçteyiz, sabırlı olmayılız
Mehmet Şimşek uyardı! Halen zorlu bir süreçteyiz, sabırlı olmayılız
Uzman öğretmenlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzman öğretmenlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 12 zanlı yakalandı!
Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 12 zanlı yakalandı!
Siirt'te 6. kat balkonundan düşen epilepsi hastası genç hayatını kaybetti
Siirt'te 6. kat balkonundan düşen epilepsi hastası genç hayatını kaybetti
Aile boyu uyuşturucu taciri çıktılar! Polis uyuşturucu ile yakaladı
Aile boyu uyuşturucu taciri çıktılar! Polis uyuşturucu ile yakaladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı!
Mansur Yavaş'ın karşısına Hulusi Akar mı aday olacak? Turgut Altınok 'hazırım' dedi ama...
Mansur Yavaş'ın karşısına Hulusi Akar mı aday olacak? Turgut Altınok 'hazırım' dedi ama...
Benzine büyük indirim! 27 Eylül 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Benzine büyük indirim! 27 Eylül 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Dehşet saçan eski damat, 5 katın camından düşerek feci şekilde öldü
Dehşet saçan eski damat, 5 katın camından düşerek feci şekilde öldü
 FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı
 FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı
Düğün salonunda yangın faciası! 113 kişi öldü 500 kişi yaralandı
Düğün salonunda yangın faciası! 113 kişi öldü 500 kişi yaralandı
Türk düşmanı Bob Menendez'i kendi partisi bile istemiyor
Türk düşmanı Bob Menendez'i kendi partisi bile istemiyor