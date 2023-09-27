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Uzman öğretmenlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Uzman öğretmenlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı maddelerinin iptaline dair kararı 27 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı için kılavuz yayımlandı.

4 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurular MEB'in yayımladığı kılavuza göre Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak.

Başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59’akadar) tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunabileceklerdir.

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