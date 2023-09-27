Uzman öğretmenlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı maddelerinin iptaline dair kararı 27 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı için kılavuz yayımlandı.

4 Ekim'e kadar devam edecek olan başvurular MEB'in yayımladığı kılavuza göre Uzman öğretmenlik ve Başöğretmen sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak.

Başvuruda bulunanların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları sırasıyla; okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayından sonra il değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Başvuru nasıl yapılır?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden 25 Eylül 2023-04 Ekim 2023 (saat 23.59’akadar) tarihleri arasında yazılı sınava başvuruda bulunabileceklerdir.