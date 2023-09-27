BIST 8.294
DOLAR 27,30
EURO 28,88
ALTIN 1.666,84
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 14 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın, haklarında istihbari bilgi bulunan şüphelilere ilişkin gözaltı kararı vermesinin ardından, emniyet güçleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mansur Yavaş'ın karşısına Hulusi Akar mı aday olacak? Turgut Altınok 'hazırım' dedi ama...
Mansur Yavaş'ın karşısına Hulusi Akar mı aday olacak? Turgut Altınok 'hazırım' dedi ama...
Benzine büyük indirim! 27 Eylül 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Benzine büyük indirim! 27 Eylül 2023 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Dehşet saçan eski damat, 5 katın camından düşerek feci şekilde öldü
Dehşet saçan eski damat, 5 katın camından düşerek feci şekilde öldü
 FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı
 FETÖ bahanesi ile İngiliz vatandaşı 7 milyon lira dolandırdı
Düğün salonunda yangın faciası! 113 kişi öldü 500 kişi yaralandı
Düğün salonunda yangın faciası! 113 kişi öldü 500 kişi yaralandı
Türk düşmanı Bob Menendez'i kendi partisi bile istemiyor
Türk düşmanı Bob Menendez'i kendi partisi bile istemiyor
Starlink uyduları bu kez Çankırı semalarında görüldü
Starlink uyduları bu kez Çankırı semalarında görüldü
FETÖ hortluyor mu? Cihat Yaycı Paşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle yalvardı!
FETÖ hortluyor mu? Cihat Yaycı Paşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle yalvardı!
Gıda yardımlarının kesilmesi Etiyopya'da 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı
Gıda yardımlarının kesilmesi Etiyopya'da 1300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı
Okan Buruk'tan penaltı yorumu: Rakibe saygısızlık değildi!
Okan Buruk'tan penaltı yorumu: Rakibe saygısızlık değildi!
BM: Taliban yönetimiyle diyalog sürmeli
BM: Taliban yönetimiyle diyalog sürmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christian Feichtinger'i kabul etti