Düğün salonunda yangın faciası! 113 kişi öldü 500 kişi yaralandı

IRAK’ın Musul kentinde bir düğün salonunda havai fişekler nedeniyle çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybederken, 500 kişi de yaralandı. Hayatını kaybettikleri iddia edilen gelin ve damatla ilgili yeni açıklama geldi.

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Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetti. Düğün faciasında 500 kişi yaralandı. Gelin ve damadın dans ettiği esnada yakılan havai fişekler nedeniyle çıkan yangının görüntüleri sosyal medyaya düştü. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları görüldü.

Havai fişekler ateşlenince...

Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 113 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi. Yangın, düğün salonunda atılan havai fişekler nedeniyle çıktı.

Gelin ve damat öldü mü hayatta mı?

Yaklaşık 800 kişinin bulunduğu düğün salonu faciasında ölen 113 kişi arasında gelin ve damadın da olduğu iddia edilmişti. Az önce gelen habere göre ise gelin ve damat hayattı. 2006 doğumlu Hannin Riyaz isimli gelin ve 1995 doğumlu İvan İşo Gehke’nin yakınları çiftin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.