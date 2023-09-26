FETÖ hortluyor mu? Cihat Yaycı Paşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle yalvardı!

Hadi Özışık youtube kanalında konuğu olan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Paşa ile FETÖ'cü doktor Süleyman Salih Zoroğlu'nu ve FETÖ'yle mücadelede yapılması gerekenleri konuştu.

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Süleyman Salih Zoroğlu'nun Prof. kılıklı FETÖ'cü olduğu ortaya çıkmıştı. Çapa Tıp Fakültesinde Çocuk Psikiyatrisinde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu.

Tedavi için gelen çocukları hayvanlara verilen ilaçlarla hipnoz ediyor ve beynini yıkıyordu. Baş Savcı Zekeriya Öz, 17/25 Aralık kumpasında MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağırıp tutuklamak isteyen Muammer Akkaş, bu isimlerin hepsi hukukçuydu.

Cihat Yaycı Paşa tehlikeye dikkat çekti

Akkaş Adliye önünde kanuna aykırı basın açıklaması yapmıştı. Şimdi ise firariler. "Görevlerine iade edilen ve yeniden kadroları verilenler FETÖ Örgütü tarafından hiç gündeme alınmıyor, yargı bu konuda çok dikkatli olmalı bu FETÖ'nün bir taktiği..." diyen Cihat Yaycı Paşa devlete adeta yalvardı.

FETÖ kadroları geri dönmemeli!

"Kamu görevlerinden çıkarılanların üniformalı ve silahlı görevlerine tekrar atanmamalılar" diyerek bu konuda keskin bir yasa çıkarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ricada bulunan Cihat Yaycı Paşa FETÖ kadrolarının geri dönüşüne müsaade etmemek gerektiğinin de altını çizdi.