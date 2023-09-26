Bursa-İstanbul arasında ulaşım hizmeti veren İDO'nun bilet fiyatlarına zam geldi.

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Yeni zamla birlikte daha önce 198 TL'ye İstanbul-Bursa seferi yapılabiliyorken, yeni fiyatlandırma ile birlikte bu fiyat en ucuz 248 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan daha önce online satış kanalından 'PROMO' kategorisinde 198 TL'ye satılan biletler 'TÜKENDİ' olarak gözükürken, EKONOMİ kategorisinde daha önce en ucuz 201 TL'den satılan biletlerin fiyatı ise 248 TL'ye yükseltildi.

İDO'nun daha önce bilet fiyatlarında sabit bir fiyatlandırma sistemi yokken, 26 Eylül itibariyle 31 Aralık 2023'e kadar tüm bilet fiyatlarının sabit olarak 248 TL'ye yükseltildiği görülüyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Bursa'dan İstanbul'a deniz ulaşımında hala en ucuz ulaşım aracı.

BUDO'nun son yapılan zamla birlikte bilet fiyatları halen 175 TL olarak satışa sunuluyor.