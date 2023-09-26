BIST 8.242
DOLAR 27,25
EURO 28,83
ALTIN 1.666,20
HABER /  GÜNCEL

İDO'nun bilet fiyatlarına zam geldi

İDO'nun bilet fiyatlarına zam geldi

Bursa-İstanbul arasında ulaşım hizmeti veren İDO'nun bilet fiyatlarına zam geldi.

Abone ol

Yeni zamla birlikte daha önce 198 TL'ye İstanbul-Bursa seferi yapılabiliyorken, yeni fiyatlandırma ile birlikte bu fiyat en ucuz 248 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan daha önce online satış kanalından 'PROMO' kategorisinde 198 TL'ye satılan biletler 'TÜKENDİ' olarak gözükürken, EKONOMİ kategorisinde daha önce en ucuz 201 TL'den satılan biletlerin fiyatı ise 248 TL'ye yükseltildi.

İDO'nun daha önce bilet fiyatlarında sabit bir fiyatlandırma sistemi yokken, 26 Eylül itibariyle 31 Aralık 2023'e kadar tüm bilet fiyatlarının sabit olarak 248 TL'ye yükseltildiği görülüyor.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Bursa'dan İstanbul'a deniz ulaşımında hala en ucuz ulaşım aracı.

BUDO'nun son yapılan zamla birlikte bilet fiyatları halen 175 TL olarak satışa sunuluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakim Ziyech, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı
Hakim Ziyech, İstanbulspor maçının kadrosunda yer almadı
Yunanistan'da bazı bölgelerde kötü hava koşulları nedeniyle sokağa çıkmama uyarısı yapıldı
Yunanistan'da bazı bölgelerde kötü hava koşulları nedeniyle sokağa çıkmama uyarısı yapıldı
AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri Brüksel'de görüştü
AB, Azerbaycan, Ermenistan, Fransa, Almanya'nın temsilcileri Brüksel'de görüştü
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili flaş açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili flaş açıklama
Fransız Le Point dergisi: Erdoğan'ın zafer yürüyüşü
Fransız Le Point dergisi: Erdoğan'ın zafer yürüyüşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayar müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine telefon ve bilgisayar müjdesi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AİHM açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan AİHM açıklaması
Tanzanya'da tarlaları istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu itlaf edildi
Tanzanya'da tarlaları istila eden 5 milyondan fazla küela kuşu itlaf edildi
TB3, TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacak
TB3, TEKNOFEST'ten sonra ilk uçuşunu yapacak
Yunanistan sınırında 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı
Yunanistan sınırında 11'i FETÖ mensubu 17 kişi yakalandı
İstanbulspor - Galatasaray (CANLI YAYIN)
İstanbulspor - Galatasaray (CANLI YAYIN)
Eskişehir'de narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Eskişehir'de narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama