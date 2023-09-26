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Eskişehir'de narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'de narkotik polislerinden uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Eskişehir'de narkotik polis ekiplerinin belirli adreslere düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin ev ve eklentilerinin yanı sıra araçlarında yapılan aramalarda 30,5 gram metamfetamin,​10,5 gram esrar,​ 4,62 gram sentetik kannabinoid ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak"tan işlem yapılarak serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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