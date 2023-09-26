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Ahmet Ercan'dan Uşak için korkutan deprem uyarısı

Ahmet Ercan'dan Uşak için korkutan deprem uyarısı

Yüksek Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, alfabetik sıraya göre deprem riski olan illeri sosyal medya hesabı X’ten paylaşmaya devam ediyor.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri açıklamaya devam ediyor. Son paylaşımında Uşak’ın deprem riskini paylaşan Ercan, “Uşak ilimiz Gediz göçüntü depremlerinin etkisi altındadır” ifadelerini kullandı.

Yüksek Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, alfabetik sıraya göre deprem riski olan illeri sosyal medya hesabı X’ten paylaşmaya devam ediyor.

Ercan, son olarak Uşak için 'göçüntü deprem' uyarısında bulundu.

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