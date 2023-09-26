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AİHM'den Türkiye aleyhine 'ihlal' kararı! Bylock ve Bank Asya şikayeti...

AİHM'den Türkiye aleyhine 'ihlal' kararı! Bylock ve Bank Asya şikayeti...

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ByLock kullanmak, Banka Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı davada Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna karar verdi.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden (AİHM) yine Türkiye aleyhine bir karar çıktı. FETÖ'den hapis yatan bir öğretmenin ByLock kullanmak, Banka Asya’da hesabı olmak ve gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olduğu ve haklarının ihlal edildiği başvurusunu karara bağlayan AİHM Büyük Dairesi, Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

'Kanunsuz ceza olamaz...'

 17 Mart 2020 yılında yapılan başvuruyu karara bağlayan AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) “kanunsuz ceza olamayacağını” öngören 7. maddesinin, örgütlenme ve toplanma hakkıyla ilgili 11. maddesi ve adil yargılanma hakkıyla ilgili 6. maddenin ihlal edildiğine hükmetti.

15 bin bin Euro masraf ödenmesine...

AİHM, 3'e karşı 14 oyla, Türkiye'nin şikayetçi FETÖ sanığı Yüksel Yalçınkaya'ya masraf ve harcamalar için 15,000 Euro (EUR) ödemesine karar verdi.

AİHM'den açıklama: Karar kaç oyla alındı?

AİHM'den yapılan açıklamada, "Yalçınkaya davasında 6'ya karşı 11 oyla, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesinin (kanunsuz ceza olmaz) ihlal edildiğine karar vermiştir. 1'e karşı 16 oyla, Avrupa Sözleşmesi'nin 6 § 1 maddesinin (adil yargılanma hakkı) ihlal edildiğine ve sözleşme'nin 11. maddesinin (toplanma ve örgütlenme özgürlüğü) ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermiştir." denildi. 

Başvuru sahibi neden şikayette bulundu?

KHK ile meslekten atılan öğretmen Yüksel Yalçınkaya, AİHM’e yaptığı şikayette ByLock kullandığı suçlaması, Banka Asya’da hesabı olduğu ve hükümet tarafından terör örgütü ilan edilen “FETÖ” ile bağlantılı ilan edilen sendika ve kuruluşlara üye olmasının gerekçe gösterilerek mahkum olmasının insan hakları ihlali teşkil ettiğini öne sürmüştü.

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