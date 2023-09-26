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Banu Parlak'tan olay yaratan Engin - Dilan Polat iddiası!

Gündeme bomba gibi düşen iddialar ile medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yayınlanan videoya göre tetikçi tutturup Sanatçı Banu Parlak ve birkaç kişi daha vurdurmak istenmiş, tetikçi kabul etmeyince çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğramış. Bu videoyu gören Sanatçı Banu Parlak sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda “Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat’tır.” ifadelerini kullandı.

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Dilan Polat ile iki yıl önce yaşadığı bir olay yüzünden davalık olduğunu söyleyen Sanatçı Banu Parlak, “Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul’dan ret aldıkları için Niğde’den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı “benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın “diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak’ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış. Daha sonra çocuğu içeri aldırıyorlar çocuk çıkınca çocuğa sıktırıyorlar dün akşam bacağından vuruluyor çocuk ve kendisi bana Banu Parlak’ı vur dediler ben vurmadım. “Bu sebepten dolayı paramı vermediler bir de üstüne beni çocuklarımın önünde Dilan Polat ve engin Polat’ın selamı var” diye vurdurdular. Bu konu ile ilgili kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bu çocukta vurulduktan sonra ben artık can güvenliğim olmadığından dolayı başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır.” dedi.

“Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat’tır”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sanatçı Banu Parlak, “Bazı söylemler dolaşıyor günlerdir bir gencin çıkıp iddia ettiği şeyler üzerine can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Ben tek başıma çocuk büyütüyor ayakta duruyorum. Bir anneye silah ile vurdurmak istemek ne demek. Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat’dır. Kamu oyununa duyurulur. Adalet gerekeni yapacaktır. Yasal süreçten hepinizi haberdar edeceğim…” ifadelerinde bulundu.

İşte o paylaşım;

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