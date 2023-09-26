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 Afyonkarahisar’da KPSS’den alınan düşük puan ölüm getirdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
 Afyonkarahisar’da KPSS’den alınan düşük puan ölüm getirdi!

 Afyonkarahisar’da KPSS’den düşük puan aldığı için annesi ile tartışan 27 yaşındaki psikolog iple tavana kendisini asarak hayatına son verdi.

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 Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki K.A. isimli psikolog annesiyle akşam yemeğinde KPSS’de düşük puan aldığı için tartıştı. Daha sonra odasına oğlu ile konuşmak için odasına giren annenin K.A.’yı intihar etmiş olarak bulduğu öğrenildi. Gencin tavana astığı ipi boynuna geçirerek hayatına son verdiği belirlendi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.A.’nın cansız bedenini morga kaldırdı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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