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Fenerbahçeyi Edin Dzeko'nun acı günü

Fenerbahçeyi Edin Dzeko'nun acı günü

Kayınpederi vefat eden Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için Bosna Hersek’e gitti.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'ya ülkesinden acı bir Haber aldı.

Deneyimli futbolcunun kayınpederinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kayınpederinin vefat haberini alan Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için Bosna Hersek’e gitti.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, geçtiğimiz günlerde dedesi Akif Dzeko'nun Vefat haberiyle sarsılmıştı. 

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