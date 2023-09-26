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Hadise'nin yeni klibinden ilk görüntü geldi! Yorum yağıyor: Yayınlanmadan kaldırılır

Yeni şarkısı 'Sevmiyo'nun klibinden ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Hadise'ye yorum yağdı.

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Şarkıcı Hadise 29 Eylül’de yayınlanacak olan yeni şarkısı ‘Sevmiyo’nun klibinden ilk kesiti Instagram hesabından paylaştı. Binlerce beğeni alan cesur klibe yorum yağdı.

Klibi izleyenler “Yayınlanmadan kaldırılır”, “Olay bir klip ve mükemmel bir şarkı geliyor”, “Bakalım kaç saniye sonra yasaklanacak”, “Çok iddialı” gibi yorumlar yaptı.

2018 yılında klibi yasaklanmıştı

Hadise’nin 2018 yılında Fransız model Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği ‘Sıfır Tolerans’ şarkısının klibi RTÜK tarafından müstehcen bulunduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı. Şarkıcı, “Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim” demişti.

Hadise'nin klibi için yapılan yorumlardan bazıları...

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