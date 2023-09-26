BIST 8.354
DOLAR 27,25
EURO 28,90
ALTIN 1.676,10
HABER /  SPOR

Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde

Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası Vincenzo Montella'nın sözleşmesine özel bir madde koydurdu. Montella yarın 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Abone ol

A Milli Takım'da göreve gelen Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde yer alan özel madde dikkat çekti.

Sabah'ın haberine göre; Montella'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Buna göre İtalyan teknik adamın görev yerinin Türkiye olduğu ve hocanın yurt dışına çıkışlarının izne tabi olduğu belirtildi.

Ev arayışı başladı

TFF yönetiminin, Montella'nın sürekli Türkiye'de kalmasını özellikle istediği ve 49 yaşındaki hocanın İstanbul'da ev arayışlarına başladığı öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Montella'ya emanet edilirken, İtalyan hoca için yarın imza töreni düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da motosikletli gencin feci ölümü! Kadın tır sürücüsü gözaltına alındı
Adana'da motosikletli gencin feci ölümü! Kadın tır sürücüsü gözaltına alındı
Ankara'da uyuşturucu vurgunu! 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Ankara'da uyuşturucu vurgunu! 4 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Cemal Enginyurt başkanlığa talibim dedi hep hayalimdi dediği ili şart koştu!
Cemal Enginyurt başkanlığa talibim dedi hep hayalimdi dediği ili şart koştu!
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İBB otobüsü alev topuna döndü
İBB otobüsü alev topuna döndü
Ahmet Nur Çebi: Düşünmekten uyuyamıyorum
Ahmet Nur Çebi: Düşünmekten uyuyamıyorum
Kadın tır sürücüsünün çarptığı motosikletli tırın altında kalarak can verdi!
Kadın tır sürücüsünün çarptığı motosikletli tırın altında kalarak can verdi!
Genç yatırımcıların yeni durağı borsa oldu! Genç yatırımcıların oranı 25,65 seviyesine çıktı
Genç yatırımcıların yeni durağı borsa oldu! Genç yatırımcıların oranı 25,65 seviyesine çıktı
8 ilde eş zamanlı operasyon! Borsa dolandırıcılığında 29 şüpheli gözaltına alındı
8 ilde eş zamanlı operasyon! Borsa dolandırıcılığında 29 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'de dev makaron operasyonu! 161 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'de dev makaron operasyonu! 161 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi
Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: Ya Kumburgaz Kırılacak ya da Adalar
Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: Ya Kumburgaz Kırılacak ya da Adalar
Manisa'da lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek öldü
Manisa'da lise öğrencisi çalıştığı inşaattan düşerek öldü