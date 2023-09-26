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Mersin'de dev makaron operasyonu! 161 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de dev makaron operasyonu! 161 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi

Mersin Gülnar'da polis ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda 161 bin 200 kaçak makaron ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ve Gülnar ilçelerinde 2 şahsın işyerlerinde sakladığı kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüphelileri yakalamak amacıyla takip başlattı.

Şüpheli şahısların kaçak makaronları sevk etmek için araca yükleme yaptığı esnada operasyon düzenleyen ekipler, şahısları gözaltına alırken, 161 bin 200 kaçak makaron, 20 elektronik sigara, 30 kilogram kıyılmış tütün ile 5 bin sigara filtresi ele geçirdi. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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