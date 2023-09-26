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E-5'te madde bağımlısı şahıs dehşeti yaşattı! Boğazını makasla kesmeye çalıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
E-5'te madde bağımlısı şahıs dehşeti yaşattı! Boğazını makasla kesmeye çalıştı

İstanbul Beylikdüzü'nde E-5'te boğazını makasla kesmeye çalışan uyuşturucu bağımlısı şahıs trafiği birbirine kattı. Polis ekiplerinin yakaladığı şahıs hastaneye sevk edildi.

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Olay Beylikdüzü’nde saat 10.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre madde bağımlısı olduğu söylenen şahıs bir parkın yanında kendisine zarar verip yaraladı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Şahıs elindeki kesici aletle polisleri tehdit edip E-5’e çıktı. Polisler trafiği yavaşlatarak şahsı yaklaşım 3 kilometre takip etti. Güzelyurt mevkisinde şahıs polisler tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü.

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