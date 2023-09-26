22 yaşındaki Türk genci, ABD'de aracında öldürüldü! Kuzeniyle görüntülü konuştuğu anda....

ABD'nin San Leandro kentinde yaşayan 22 yaşındaki Türk vatandaşı Emre Bozkurt, teslimat işinde çalışırken siyahi bir yağmacı tarafından aracında öldürüldü. Bozkurt'un öldürüldüğü sırada Türkiye'deki kuzeniyle telefonda görüntülü konuştuğu ortaya çıktı. Kuzeni dehşet anlarını canlı canlı izledi.

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ABD’nin California eyaletinin San Leandro şehrinde aracında silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Emre Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti.

California’da yaşayan Emre Bozkurt dün sabah saat beş civarında kendi aracında kuzeniyle telefonundan görüntülü görüşme yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Kapıyı açıp başından vurdu

Kuzeni Gürkan Ayhan’ın verdiği bilgilere göre; “Emre Bozkurt’un aracına siyahi bir genç yaklaşarak kapısını açıp başından ateş etmiş ve ardından telefonunu alıp kaçtı.” Ayhan, Bozkurt’un cezanesine ilişkin yasal işlemler için Los Angeles Türk Konsolosluğu ile de iletişime geçtiklerini aktardı.

Siyahi katil aranıyor

Cenazenin Türkiye’ye götürülmesine ilişkin masraflarla ilgili “Gofundme” sitesi üzerinden bir kampanya başlatan Ayhan, Türk halkının bu konuda desteklerini beklediğini dile getirdi. Yetkililer Bozkurt’u aracında vurup telefonunu gasp ederek kaçan şahısla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.