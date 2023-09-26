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Bjelica yönetiminde Trabzonspor öne geçtiğinde maçın sonu belli

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bjelica yönetiminde Trabzonspor öne geçtiğinde maçın sonu belli

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 önde olmasına rağmen 3-2 kaybeden Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica idaresinde geçtiğimiz sezon da dahil olmak üzere önde olduğu 3 karşılaşmada tam 9 puan bıraktı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada 2-0 önde olmasına rağmen Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Visca ve Onuachu’nun golleriyle rakibine 2 farklı üstünlük kurdu. Trabzonspor, müsabakanın ilerleyen dakikalarında Rivas, Lamkel ve Dele-Bashiru'nun gollerine engel olamadı ve sahadan eli boş ayrılarak, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı.

Geçtiğimiz sezon da iki maç kaybetti

Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti. Bordo-mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı.

Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan bordo-mavililer, maçı 2-1 kaybetmişti. Trabzonspor, Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.

14 maçta 1.50 ortalama

Trabzonspor'un başına 18 Nisan 2023'de gelen Bjelica, 160 günü geride bıraktı. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle 14 maça çıkan Hırvat teknik adam, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.

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