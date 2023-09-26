Balıkesir'de düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 86 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 86 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu ve içerisindeki toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.