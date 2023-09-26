Balıkesir'de düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 86 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 86 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu ve içerisindeki toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.