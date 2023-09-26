BIST 8.361
DOLAR 27,25
EURO 28,90
ALTIN 1.676,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Balıkesir'de düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 86 düzensiz göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de düzensiz göçmenlere geçit verilmedi! 86 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 86 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu ve içerisindeki toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener’den 'FETÖ' adımı! Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu 5 milyon TL tazminat istedi
Meral Akşener’den 'FETÖ' adımı! Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu 5 milyon TL tazminat istedi
Tunç Soyer'den İYİ Parti'ye salvolar! Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi...
Tunç Soyer'den İYİ Parti'ye salvolar! Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi...
Spor tutkununun fantezisi hastanede sonlandı
Spor tutkununun fantezisi hastanede sonlandı
Van'da korkunç kaza! Bariyerleri aşan araç şarampolden yuvarlandı: 2'si çocuk 4 yaralı
Van'da korkunç kaza! Bariyerleri aşan araç şarampolden yuvarlandı: 2'si çocuk 4 yaralı
AK Partili Lütfi Bayraktar'dan vekil maaşı yorumu; yapılan işe göre az
AK Partili Lütfi Bayraktar'dan vekil maaşı yorumu; yapılan işe göre az
Mersin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 439 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 439 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Emekli maaşlarına zam bilmecesini Fehmi Koru çözdü 'hepsine bir uyarım var' diyerek duyurdu
Emekli maaşlarına zam bilmecesini Fehmi Koru çözdü 'hepsine bir uyarım var' diyerek duyurdu
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar
Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar
Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...
Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...
Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu
Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu
Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu
Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu