BIST 8.305
DOLAR 27,24
EURO 28,81
ALTIN 1.673,82
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  EMEKLİ

Emekli maaşlarına zam bilmecesini Fehmi Koru çözdü 'hepsine bir uyarım var' diyerek duyurdu

Emekli maaşlarına zam bilmecesini Fehmi Koru çözdü 'hepsine bir uyarım var' diyerek duyurdu

Fehmi Koru emekli maaşlarına iyileştirme bekleyenleri yakından ilgilendiren bir lazı kaleme aldı. Koru, "Hepsine, hepimize bir uyarım var. Fazla bir şey beklemeyin; öyle sevindirik olmayı gerektiren bir maaş zammı yakın tarihte olamayacak" dedi.

Abone ol

Emekliler hemen her gün zam kulisi haberleriyle yatıp kalkıyor. Umutlandıran haberler peş peşe geliyor. Ancak madalyonun öteki yüzünü yazar Fehmi Koru yazdı, ekonomi yönetiminin uyguladığı yeni programa dikkat çekti.

"Zam denildiğinde her emeklinin kulağının hemen dikleştiğinden eminim. Ancak aranızda emekliler varsa -ki herhalde vardır- hepsine, hepimize bir uyarım var: Fazla bir şey beklemeyin; öyle sevindirik olmayı gerektiren bir maaş zammı yakın tarihte olamayacak…" diyen Koru, artık kamu çalışanlarının da artık iyileştirme göremeyeceğini iddia etti.

"Sıra emeklilere geldiğinde ipler Şimşek-Erkan ikilisinin eline geçmişti"

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ikilisine dikkat çeken Koru, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Daha açık yazayım: Mehmet Şimşek ile Hafize Gaye Erkan ikilisi ekonominin yönetiminde dizginleri bir-iki hafta daha önce ellerine almış olsalardı, o arada beklenenin üzerinde zam alan işçi ve memurlar da emeklilerin akıbetine uğrayacaklardı.

Sıra emeklilere geldiğinde ipler Şimşek-Erkan ikilisinin eline geçmişti ve o yüzden emekli zammı sınırlı kaldı. Şimşek-Erkan ikilisinin emeklilere, işçi ve memurlara bir düşmanlığı yok; ancak onların uygulamaya koydukları sistemin var.

"Herkes daha az kazanacak"

Ekonomi yönetiminin uygulamaya koyduğu sistem devlet harcamalarını kısıtlamayı öngörüyor; bizde devletlular kendi harcamalarından fedakarlık edemedikleri için bedeli çalışanlar ödüyor…

Herkes daha az kazanacak, çalışanların eline daha az para geçecek ve bu sebeple de daha az tüketilecek; yeni sistem yalnızca faiz artırımına dayanmıyor, aynı zamanda tüketimi sınırlamayı getirecek tedbirler de yeni sistemin ayrılmaz parçası…

IMF programının aynısı

Tahmin etmişsinizdir; şu anda uygulanan ekonomik sistem İMF’nin geçmişte bizde ve halen pek çok başka ülkede şart koştuğu programın aynısı. Tek fark, İMF ile anlaşıp kemerlerini sıkan ülkeler, bunun karşılığında büyük miktarlarda kredi de kullanabiliyorlar; bizde ise, ‘İMF’ sözcüğü çirkinleştirildiği için onun kapısına gidilmiyor ve oradan kredi de gelmiyor…"

Fehmi Koru'nun yazısının tamamı

ÖNCEKİ HABERLER
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Yenikapı-Hacıosman metrosunun bir bölümünde seferler yapılamıyor
Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar
Konteyner kentteki aşkın şahidi AFAD oldu! Çiftin nikah şahitliğini yaptılar
Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...
Nissan'dan flaş karar! Yeni model tüm araçlarını...
Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu
Evden kaçan sultan papağanını bulmak için bir il seferber oldu
Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu
Muharrem İnce İyi Parti'nin İstanbul adayı mı olacak? İyi Parti noktayı koydu
Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım
Ekrem İmamoğlu: Desteklerini çekerlerse onların da altını boşaltırım
Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da uyuşturucuya büyük vurgun! 117 kilo esrar ele geçirildi
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Bu gece yarısı benzine indirim var! 1 lira 13 kuruş ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
KKTC Başbakanı Üstel: Bir kez daha federasyon masasına oturmayacağız
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!
Polisten kaçarken attıkları paket paket uyuşturucu ile yakayı ele verdiler!
Nişanlı çiftin acı sonu! Düğün alışverişinden dönerlerken...
Nişanlı çiftin acı sonu! Düğün alışverişinden dönerlerken...