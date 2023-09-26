Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da iki kritik görüşme

CHP İstanbul İl Başkanlığı için Özgür Çelik’in adaylığını açıklamasının ardından Cemal Canpolat da aday olduğunu duyurdu. Her iki aday Ankara’ya giderek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Abone ol

CHP’de İstanbul il başkanlığı için Bahçelievler ilçe Başkanı Özgür Çelik’in adaylığını açıklamasının ardından eski il başkanı Cemal Canpolat’da adaylığını ilan etti. İki isim, Ankara’ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı.

Gürsel Tekin: tek aday olmalı

Adaylık sürecinde ismi geçen eski CHP milletvekili Gürsel Tekin, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “CHP İstanbul’da kritik bir süreçten geçerken kimin aday olduğundan çok tekrar belediyemizi muhafaza edecek bir ekibe ihtiyaç var. Onun için tek aday olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İkili adayın partiye zarar vereceğini söyleyen Tekin, “Çözülmeyecek krizler değildir. Bireylerin, kişilerin ihtiyacına değil partinin ihtiyacına bakmak lazım” ifadelerini kullandı.