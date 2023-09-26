İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ,Tefecilik, Yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini açıklayarak, "İnegöl Terkinler çetesi çökertlLdi, suç örgütü ele başı yakalandı" dedi.

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Bu sabah saatlerinde Bursa'daki suç örgütüne operasyon yapıldı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Şehir eşkiyalarının tepelerine bineceğiz, onlara göz açtırmayacağız, halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz' mesajıyla operasyonun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek şunları kaydetti:

6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu

"İnegöl Terkinler çetesi çökertildi, suç örgütü elebaşı yakalandı. Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz."