BIST 8.305
DOLAR 27,23
EURO 28,84
ALTIN 1.674,32
HABER /  GÜNCEL

11 ilde FETÖ sınav operasyonu! 20 gözaltı kararı

11 ilde FETÖ sınav operasyonu! 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2011-2013 yılları arasında yapılan bazı merkezi sınavlarda soruların Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yıllarında yapılan KPDS, ALES ve YDS sınav sorularının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, haklarında örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldığına dair beyan olduğu, söz konusu sınav sorularını temin ettiği, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunduğu, meslek veya üniversite birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramayla haberleştiği belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabah saatlerinde sallandı! Deprem paniği yaşandı AFAD'dan açıklama var
Sabah saatlerinde sallandı! Deprem paniği yaşandı AFAD'dan açıklama var
Ankara'da laf atma kavgası kan döktü! Silahlar patladı, 3 kişi yaralandı
Ankara'da laf atma kavgası kan döktü! Silahlar patladı, 3 kişi yaralandı
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme Resmi Gazete'de! 4 yıl sözleşme sonlandırılamayacak
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme Resmi Gazete'de! 4 yıl sözleşme sonlandırılamayacak
CHP'de skandal liste! Sülale boyu akraba partisi! Fatih Portakal Ankara delege listesine isyan etti
CHP'de skandal liste! Sülale boyu akraba partisi! Fatih Portakal Ankara delege listesine isyan etti
Mehmet Ali Çelebi'nin 45 milyonluk 'tahsisli' aracı! Numan Kurtulmuş'tan Çelebiye ders
Mehmet Ali Çelebi'nin 45 milyonluk 'tahsisli' aracı! Numan Kurtulmuş'tan Çelebiye ders
Emekli maaşlarına zam, gençlere vergisiz telefon! Kabine bugün toplanıyor
Emekli maaşlarına zam, gençlere vergisiz telefon! Kabine bugün toplanıyor
İstanbul Beykoz’da kahvehaneyi taradılar! İkisi ağır 4 kişi yaralandı
İstanbul Beykoz’da kahvehaneyi taradılar! İkisi ağır 4 kişi yaralandı
Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama
Macaristan Başbakanı Orban'dan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili açıklama
Irak’ta askeri helikopter düştü! 2 pilot yaralı
Irak’ta askeri helikopter düştü! 2 pilot yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
İngiliz basınında gündem Acun Ilıcalı'nın serveti
İngiliz basınında gündem Acun Ilıcalı'nın serveti
Bjelica'dan maç sonu Volkan Demirel'e çok sert cevap!
Bjelica'dan maç sonu Volkan Demirel'e çok sert cevap!