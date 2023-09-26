BIST 8.305
DOLAR 27,18
EURO 28,83
ALTIN 1.675,18
HABER /  DÜNYA

Irak’ta askeri helikopter düştü! 2 pilot yaralı

Irak’ta askeri helikopter düştü! 2 pilot yaralı

Irak’ta eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Abone ol

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin ülkenin güneyindeki el-Kut Askeri Hava Üssü’nde düştüğü kaydedildi.

Helikopterin eğitim uçuşu sırasında meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada, 2 pilotun hafif yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
İngiliz basınında gündem Acun Ilıcalı'nın serveti
İngiliz basınında gündem Acun Ilıcalı'nın serveti
Bjelica'dan maç sonu Volkan Demirel'e çok sert cevap!
Bjelica'dan maç sonu Volkan Demirel'e çok sert cevap!
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
İsviçre'de siyasi partiler seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı
İsviçre'de siyasi partiler seçim sürecinde yapay zekanın kullanımını sınırlamada anlaştı
Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü
Volkan Demirel'den, Trabzonspor'a karşı inanılmaz seri
Volkan Demirel'den, Trabzonspor'a karşı inanılmaz seri
Karasu Çayı'ndaki renk değişimi için inceleme başlatıldı
Karasu Çayı'ndaki renk değişimi için inceleme başlatıldı
Fransa'da Macron'un Nijer'den çekilme kararına eleştiriler
Fransa'da Macron'un Nijer'den çekilme kararına eleştiriler
İtalyan basını duyurdu! Juventus'un Zaniolo planı
İtalyan basını duyurdu! Juventus'un Zaniolo planı
Biden, son ankete göre 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın gerisinde
Biden, son ankete göre 2024 başkanlık seçimlerinde Trump'ın gerisinde
CENTCOM: DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı
CENTCOM: DEAŞ’ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandı